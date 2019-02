Die BASF-Aktie strapaziert die Nerven der Anleger, denn der Wert befindet sich bereits seit Anfang 2018 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Am 10. Dezember wurde auf dem Niveau von 57,35 Euro das Tief dieser Bewegung ausgebildet. Anschließend konnten die Bullen zwar einen Anstieg einleiten, doch dessen Dynamik ist vergleichsweise schwach. Stören muss die Anleger auch, dass es sich bei ihm nur um eine bärische Flagge handelt, was zur Vorsicht mahnt.

Der Aufwärtsbewegung gelang es am 18. Januar ... (Dr. Bernd Heim)

