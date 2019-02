Die Aktie von Dialog Semiconductor konnte in diesem Jahr bereits Kursgewinne von 18,41 Prozent erzielen und hat am Dienstag bei 27,03 Euro ein neues 12-Monats-Hoch erreicht. Aus charttechnischer Sicht sind die Widerstände nun rar gesät, allenfalls im Bereich der runden 30-Euro-Marke ist mit einem stärkeren Verkaufsinteresse zu rechnen. Darüber liegt die nächste horizontale Hürde erst bei 35,78 Euro. So gesehen hat die Bewegung also gute Chancen ihre Fortsetzung zu finden. Das legt auch die Statistik ... (Alexander Hirschler)

