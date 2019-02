Wer die Aktie von Steinhoff zuletzt beobachtet hat, konnte dabei steigende Notierungen verbuchen. Dann jedoch ging es abhängig vom Börsenplatz um 6 % abwärts. Die jüngste begonnene Eroberung des Aufwärtstrends schien gefährdet. Am Donnerstag stabilisiert sich die Bewegung jedoch bereits wieder. Der Kurs ist kurzfristig in einem charttechnischen Aufwärtstrend, bei dem in Höhe von etwa 13 Cent eine Unterstützung etabliert wurde. Das bedeutet: Wahrscheinlich geht es weiter aufwärts, würden Chartanalysten ... (Frank Holbaum)

