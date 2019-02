zu Teil 4: Optische Eigenschaften von Glasfasern

Die Berechnung der Dämpfung ist also unser Thema. Einige werden schon wissen, was ihnen jetzt blüht: Sie müssen hier mit Logarithmen umgehen können. Doch keine Sorge, wir zeigen Ihnen den Weg.

Zwei wesentliche Faktoren

Dämpfung (Englisch: »attenuation«) beschreibt die Abschwächung, die ein Signal auf dem Übertragungsweg z.?B. an einem Bauteil, an Verbindungsstellen oder an einer Glasfaserstrecke erfährt. In Zusammenhang mit Glasfaserstrecken wird die optische Leistung (P?) betrachtet. Die Dämpfung wird angegeben als:

Dämpfungsfaktor D

Dämpfungsmaß (a in dB)

Dämpfungsfaktor

Der Dämpfungsfaktor »D« beschreibt das Verhältnis von Eingangsgröße zu Ausgangsgröße. Der Leistungsdämpfungsfaktor DP beschreibt das Verhältnis von Eingangsleistung P1 zu Ausgangsleistung P2. P ist dabei das Größenzeichen für Leistung, (Englisch: »Power«).

Besteht eine LWL-Übertragungsstrecke, wie in Bild 16 dargestellt, aus mehreren Teilabschnitten, für die die Dämpfungsfaktoren bekannt sind, so kann der Gesamtdämpfungsfaktor - hier: DP14 - durch Multiplikation der einzelnen Dämpfungsfaktoren bestimmt werden. Die Leistungen an den Ausgängen der einzelnen Teilabschnitte sind ebenfalls in Bild 16 dargestellt. Diese Art von Darstellung mit Leistungsdämpfungsfaktoren ist in der Praxis nicht üblich, da das Arbeiten mit dem Leistungsdämpfungsmaß, das nachfolgend beschrieben wird, große Vorteile bietet, besonders dann, wenn gleichzeitig mit absoluten Leistungspegeln LP in dBm gearbeitet wird.

DP14 = DP1 · DP2 · DP3 DP14 = 4 · 2 · 8 = 64

Die Eingangsleistung P1?=?1?mW wird durch die zusammengeschaltete Übertragungsstrecke um den Leistungsdämpfungsfaktor DP14?=?64 gedämpft.

