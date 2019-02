Die 91. Oscar-Verleihung hat es noch mal sehr deutlich gezeigt: Der Trend zum Streaming lässt sich nicht aufhalten. Auch wenn den Verantwortlichen der Unterhaltungsbranche das nicht gefällt. Im vergangenen Jahr war der US-Online-Videodienst Netflix beim altehrwürdigen Filmfestival in Cannes noch vom Wettbewerb ausgeschlossen worden. Begründung: Bevor die Filme hier gezeigt werden dürfen, müssen sie vorher längere Zeit im Kino gelaufen sein. Bei Netflix bekommen die selbst produzierten Streifen jedoch nur die eigenen Abonnenten zu sehen. Bei der Oscar-Verleihung spielt das keine Rolle. Und so wurde schon die Zahl der Nominierungen für Netflix-Produktionen in diesem Jahr nahezu verdoppelt. Der Film "Roma" räumte dann in gleich drei Kategorien (beste Regie, bester fremdsprachiger Film und beste Kamera) ab. Netflix wird daher bereits als "das neue Hollywood" gelobt. Eine Entwicklung, die so vor vielen Jahren wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Die Fokussierung auf hochwertige Eigenproduktionen ...

