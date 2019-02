Die Kosten für Energie und Lebensmittel erhöhten sich im Februar um durchschnittlich 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Inflation soll aber bereits im März wieder merklich nach unten gehen.

Höhere Preise für Energie und Lebensmittel haben die Inflation in Deutschland im Februar steigen lassen. Die Kosten für die Lebenshaltung erhöhten sich um durchschnittlich 1,6 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer Schätzung bekanntgab. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur 1,5 Prozent erwartet. Zu Jahresbeginn war die Teuerungsrate auf 1,4 Prozent gefallen, den niedrigsten Wert seit einem dreiviertel Jahr. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Euro-Zone mittelfristig Werte von knapp zwei Prozent an, die ...

