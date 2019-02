Einmal im Jahr lassen große Krankenkassen ihre Versichertendaten auswerten. Was die Analyse über den Gesundheitszustand der Deutschen sagt.

1. Frauen gehen häufiger zum Arzt

Nur sieben von hundert Krankenversicherten sind 2017 gar nicht zum Arzt gegangen. Die anderen 93 Prozent oder 77 Millionen Menschen waren mindestens einmal im Jahr in einer Praxis - im Schnitt waren es knapp neun Behandlungen im Jahr, vor allem bei Hausärzten.

Frauen sind dabei häufiger Patienten - sie gehen zum Beispiel häufiger zur Früherkennung. Rund 40 Prozent der Frauen lassen sich untersuchen, um etwa Krebs in einem frühen Stadium erkennen zu können. In Sachsen liegt der Anteil mit 43 Prozent der Frauen am höchsten, im Saarland mit gut 36 Prozent am niedrigsten. Männer in Mecklenburg-Vorpommern gehen am häufigsten zum Krebs-Gesundheitscheck - 13,6 Prozent in einem Jahr - und auch hier sind die Männer an der Saar mit 9,2 Prozent Schlusslicht.

2. Junge Männer sind seltene Patienten, ältere dafür umso eherBei Männern unterscheidet sich im Lebenslauf sehr deutlich, wie viele Leistungen sie beanspruchen. Insgesamt verursachen Frauen im Schnitt höhere Kosten pro Kopf in der Krankenversicherung. Der Arztreport vermerkt allerdings, dass die auch damit zusammenhängen, dass bei Teenager-Mädchen Verhütung zum Thema wird und erwachsene Frauen auch wegen Schwangerschaften und Geburten behandelt werden.

Männliche Versicherte verursachten 2017 durchschnittliche ambulante Kosten von 496 Euro, Frauen durchschnittlich 646 Euro. Bei 20- bis 24-jährigen Männern waren es nur 221 Euro, durchschnittlich aber 1.200 Euro je Jahr bei Männern im Alter zwischen 85 und 89 Jahren. ...

