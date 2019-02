Vor allem neuartige Behandlungsmethoden wie Gen- und Zelltherapien sind sehr teuer. Die Konzernführung betont die "bemerkenswerten" Erfolge der Behandlungsmethoden.

Die Führungsriege des Schweizer Pharmakonzerns Novartis hat sich bei der Aktionärsversammlung Kritik wegen der hohen Preise vor allem für neuartige Behandlungsmethoden wie Gen- und Zelltherapien anhören müssen. Mit diesem Geschäftsmodell nehme der Konzern das Versicherungssystem praktisch in Geiselhaft, sagte Veronika Hendry, Präsidentin des Schweizer Stimmrechtsberaters Actares, am Donnerstag auf der jährlichen Aktionärsversammlung in Basel.

Kaum jemand in der Bevölkerung werde einem schwer kranken Kind oder Erwachsenen eine solche Behandlung versagen wollen. Die breite Diskussion um die äußerst hohen Preise etwa für Krebsmedikamente schaffe Ressentiments und Unverständnis, sagte Hendry. "Daher unsere Forderung: Wenn schon solche exorbitanten Produktpreise, dann schaffen sie auch mehr ...

