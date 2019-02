Dow Jones - Die Unterstützung hält bislang

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average sollte zuletzt konsolidieren. Dabei wurden Ziele bei 25.980 Punkten und 25.900 Punkten genannt. Beide Ziele sind inzwischen abgearbeitet. Der Index verteidigte die Marke von 25.980 Punkten auch gestern per Tagesschlusskurs, fiel zwischenzeitlich aber auf den Support bei 25.900 Punkten zurück.

Eine klassische dreiteilige Konsolidierung im Index wurde absolviert. Damit besitzen die Käufer bereits wieder Chancen, den übergeordneten Aufwärtstrend fortzusetzen. Hierfür müsste der Dow Jones Industrial Average in einem ersten Schritt den kurzfristigen Abwärtstrend hinter sich lassen. In einem zweiten Schritt wäre das Hoch bei 26.155 Punkten zu überwinden. Ziele wären in diesem Fall das Hoch bei 26.241 Punkten und darüber aus dem Tageschart 26.277 Punkte.

Solange der Ausbruch aber nicht gelingt, ist eine Ausweitung der Konsolidierung jederzeit möglich. Dabei dient die Marke von 25.900 Punkten erneut als Support. Wird dieser unterschritten, wartet die nächste Unterstützung erst wieder bei 25.750 Punkten. Ein Bruch dieser Marke würde das kurzfristige Chartbild deutlich verschlechtern.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.02.2019 - 28.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 28.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX4C1M 63,11 18.830,00 3,62 29.03.2019 Dow Jones Index HX5CFH 42,78 21.150,00 5,35 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2019; 15:46 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX5FG7 25,11 28.850,00 9,09 29.03.2019 DowJones Index HX59ZD 4,72 26.500,00 48,15 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2019; 15:48 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Die Unterstützung hält bislang erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).