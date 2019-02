Wie ich gelesen habe, erwirtschafteten die heimischen überbetrieblichen Pensionskassen 2018 ein Minus von 5,6 Prozent (2017: plus 6,34 Prozent). Die Gründe dafür liegen vor allem am schlechten Abschneiden von Aktien und Anleihen im vergangenen Jahr. Genau in diesen sind die Pensionskassen stark investiert (etwa 30 bis 35 Prozent und knapp 60 Prozent), verrät mir Altersvorsorge-Expertin Michaela (Plank) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...