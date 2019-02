Die Zooplus Aktie befindet sich nun bereits seit einem halben Jahr in einem Abwärtstrend dessen baldiges Ende nicht in Sicht ist. Der Kurswert liegt unter der SMAs und bewegt sich nach einem kurzen Aufstieg wieder nach unten. Die SMAs laufen ebenfalls parallel nach unten. Dennoch lässt der MACD auf einiges hoffen, da dieser am 08.02 ein Kaufsignal angezeigt hat. Es könnte sein, dass das bisherige Jahrestief bei rund 100 € im kommenden Monat eingeholt werden könnte.

