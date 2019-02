Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minuten an. Statistisch betrachtet, würden durch einen Schlaganfall pro Minute 1,9 Millionen Nervenzellen zerstört, berichtete unlängst die Ärzte-Zeitung. "Zeitersparnis bei der Behandlung von Schlaganfällen kann den Unterschied zwischen einem selbstbestimmten Leben und einem Leben im Rollstuhl ausmachen", so sagt es Michael Scheuering, Leiter Interventional Radiology bei Siemens Healthineers. Und weil das so ist, präsentiert das Unternehmen beim Europäischen ... (Achim Graf)

