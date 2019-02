Tagesausblick für 01.03.: DAX richtungslos. Anleiherenditen und Platin springen derweil kräftig!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach der gestrigen Pause zeigten sich die Aktienmärkte heute wieder etwas erholt. Große Sprünge waren jedoch nicht zu beobachten. Angesichts gemischter Wirtschaftsdaten aus den USA, durchwachsener Unternehmensmeldungen und der Hängepartie zwischen den USA und China halten sich viele Investoren derzeit zurück. So schloss der DAX mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 11.520 Punkten und der EuroStoxx 50 mit einem Zugewinn von 0,52 Prozent bei 3.300 Punkten. Die US-Aktienbarmeter präsentierten sich in den ersten Handelsstunden derweil wenig verändert.

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen legte den zweiten Tag in Folge deutlich zu und lag zum Handelsschluss bei 0,18 Prozent. Bei den Edelmetallen notierten Gold und Silber heute erneut etwas leichter. Platin zog derweil kräftig nach oben. Der Ölpreis trat auf der Stelle und der Euro/US-Dollar zeigte im Tagesverlauf große Schwankungen und tauchte unter 1,14 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Bayer bestätigte heute den Ausbruch über EUR 69,30. Katalysator der Bewegung sind die zuletzt gemeldeten guten Geschäftsdaten. Covestro zeigte heute eine starke Gegenbewegung nach den Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte. Dürr versprach Besserung nach dem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr. Die Anleger scheinen dem Management zu vertrauen und schoben die Aktie über sieben Prozent nach oben.Zalando sprang heute nach überraschend guten Zahlen um mehr als 22 Prozent nach oben. Aumann kam nach einem vorsichtigen Ausblick auf 2019 hingegen gehörig unter Druck. Aixtron setzte heute auf dem Jahrestief von EUR 7,85 auf. Kippt das Papier unter diese Marke droht eine größere Verkaufswelle. Im übrigen Europa verbuchten Anheuser Busch und Vivendi sowie Banktitel wie BNP Paribas und Banco Santander überdurchschnittliche Gewinne. Vivendi wurde dabei unter anderem von Übernahmespekulationen für die Musiksparte UMG beflügelt.

Morgen werden aus Deutschland unter anderem Linde und Rheinmetall Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus den USA stehen die Zahlen von Footlocker im Fokus. Zudem wird der amerikanische Automobilverband Zahlen zum Absatz im Februar veröffentlichen.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, Februar

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, Januar

Deutschland - Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Februar

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Februar

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Februar

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Februar

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000 / 11.240 / 11.370 Punkte

Der DAX prallte an der 10-Tage-Durchschnittslinie ab und schob sich im Tagesverlauf zurück über 11.500 Punkte. Auf diesem Level wird die Luft jedoch dünn. Aus technischer Sicht besteht weiterhin Luft bis zur nächsten Hürde bei 11.600 / 11.640 Punkten. Die Lage bleibt jedoch labil. Unterstützung findet der Index weiterhin im Bereich von 11.370 Punkten. Unterhalb von 11.370 Punkten müssen Anleger mit einer Konsolidierung bis 10.900/11.000 Punkte rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 23.03.2018 - 28.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2014 - 28.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere inPunkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX52DP 550,36 9.750 59.000 21.06.2019 DAX HX3WK1 246,97 9.800 27.500 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.02.2019; 17:46 Uhr

