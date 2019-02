Das Silicon Valley Start-up Rani Therapeutics arbeitet an einer Pille, die das Spritzen von Medikamenten ersetzt. Der Transportmechanismus ist nun erstmals beim Menschen getestet worden.

Kann man Medikamente, die gespritzt werden müssen, als Tablette verabreichen, ohne ihre Wirksamkeit zu beeinträchtigen? Seit Jahrzehnten versuchen Forscher, dies für Biopharmazeutika - das sind mit gentechnischen Methoden hergestellte Arzneien - zu verwirklichen. Dazu zählen beispielsweise Hormone wie Insulin.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Medikamenten wie etwa Aspirin können diese nicht so einfach geschluckt werden. Insulin würde beim Verdauen zerstört, bevor es den Blutzuckerspiegel senken kann. Deshalb muss es via Injektion direkt in die Blutbahn befördert werden, was für die Betroffenen schmerzhaft und lästig ist. Noch.

Das Silicon Valley Start-up Rani Therapeutics verpackt empfindliche Medikamente in eine schluckbare Kapsel, die nicht nur den Säuren und Enzymen im Darmtrakt standhält, sondern auch gezielt ...

