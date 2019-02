Der Lebensmittelmulti Kraft Heinz hat wichtige Marken vernachlässigt und erhält dafür die Quittung. Konsumenten verzeihen eben keine Nachlässigkeit.

Ich kann mich noch gut an den Rotschopf erinnern, den "geborenen Ketchup-Experten", der in den Achtzigerjahren in TV-Spots für die "zwölf Sonnentomaten" im Ketchup warb. Wie alle Kraft-Produkte bekam der Ketchup damals das Gütesiegel: "Nur Gutes verdient den Namen Kraft." Die Soße war bei mir und Freunden beliebt, Kraft war eine starke Marke.

Doch danach wurde der Name immer mehr zurückgefahren, teils verschwand er ganz von Produktverpackungen: Da, wo früher auf dem Philadelphia-Frischkäse das Kraft-Logo wie eine Krone über dem Schriftzug prangte, steht heute das Wort "Original" - so, als wäre "Original" das größere Produktversprechen. Andere Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...