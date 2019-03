HENGELO (Niederlande), March 01, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Johnson Matthey (JM), ein weltweit führendes Wissenschaftsunternehmen, das die Welt sauberer und gesünder macht, hat eine langfristige Liefervereinbarung für Batteriematerialien mit Lithium Werks abgeschlossen, einem Unternehmen, das im Bereich Energiespeicherung und Batterien tätig ist.

Gemäß der Vereinbarung, die am 1. April 2019 beginnt und über fünf Jahre laufen wird, wird JM das Kathodenmaterial für Lithium-Eisenphosphat-Akkus liefern, das im Werk des Unternehmens in Changzhou, China hergestellt wird.

Das Kathodenmaterial ist ein Hauptbestandteil der Batteriezellen, die von Lithium Werks für eine Reihe von Anwendungen hergestellt werden, einschließlich Materialhandhabung, Antriebssysteme, die Schifffahrtsbranche und Energiespeichersysteme.

Beide Unternehmen freuen sich, durch die Integration der fortschrittlichen Lithium-Eisenphosphat-Technologie von JM in die Akkus von Lithium Werks zusammenzuarbeiten, um die wachsende Nachfrage von Industrie und Verbrauchern nach leistungsfähigeren Energiespeichertechnologien zu unterstützen.

Alan Nelson, Chief Technology Officer und Chief Executive des Geschäftsbereichs Battery Materials von JM, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Wir sind erfreut darüber, diese Vereinbarung mit Lithium Werks über die Lieferung unseres Lithium-Eisenphosphats abzuschließen. Wir freuen uns, unsere Beziehung weiter auszubauen, während JM seine Strategie, das Wachstum seines Geschäftsbereichs für Batteriematerialien auszubauen, fortsetzt."

T. Joseph Fisher III, Chief Executive Officer von Lithium Werks, sagte zu der Vereinbarung: "Eine langfristig sichere Versorgung mit Kathodenmaterial von einem soliden Zulieferer wie Johnson Matthey bietet unseren Kunden zusätzliche Sicherheit und ermöglicht den Übergang zu sauberen und nachhaltigen erneuerbaren Energien."



Über Johnson Matthey

Johnson Matthey ist ein weltweit führendes Wissenschaftsunternehmen, das eine sauberere und gesündere Welt ermöglicht. Mit über 200 Jahren nachhaltigem Engagement für Innovationen und technologische Durchbrüche verbessern wir die Leistung, Funktion und Sicherheit der Produkte unserer Kunden. Unsere Wissenschaft hat globale Auswirkungen in Bereichen wie emissionsarmer Transport, Pharmazeutika, chemische Verarbeitung und der bestmöglichen Nutzung der natürlichen Ressourcen des Planeten. Heute arbeiten mehr als 14.000 Experten von Johnson Matthey mit unserem Netzwerk von Kunden und Partnern zusammen, um in der Welt um uns herum einen echten Unterschied zu bewirken. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.matthey.com .

Über Lithium Werks

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Unternehmen für Lithium-Ionen-Akkus mit Hauptsitz in Hengelo (Niederlande), Produktionsstätten in China und Niederlassungen in den Niederlanden, den USA, im Vereinigten Königreich und in Norwegen. Lithium Werks bietet Zellen, Module und Energiemanagementsysteme für die Materialhandhabung, Antriebssysteme, die Schifffahrtsbranche und Energiespeicherung an.

