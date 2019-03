Anleger schauen auf die Inflationsdaten der Euro-Zone, den deutschen Arbeitsmarkt und den Industriegaskonzern Linde. Was die Märkte bewegt.

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem eher schwachen Tag ins Plus gerettet - und schloss rund 0,3 Prozent höher bei 11.515 Punkten. Mit Sorge blicken die Anleger auf den Streit zwischen China und den USA.

Während die Anleger zum Wochenbeginn noch auf eine rasche Beilegung dieses Streits hofften, schwindet diese Hoffnung nun immer mehr. So hat der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer auf die strenge Einhaltung der mit China vereinbarten Regeln gepocht - und die Erwartungen auf eine rasche Einigung gedämpft.

Am Freitag dürfte der Leitindex im Plus starten. Das legen Daten der vorbörslichen Handelsblattformen nahe. Der Tag wird im Zeichen der Konjunktur stehen. So werden heute die vorläufigen Zahlen für die Inflation der Euro-Zone öffentlich sowie Arbeitsmarktdaten für Deutschland. Später am Tag werden auch mehrere US-Konjunkturindikatoren publik. Die wichtigsten Termine im Überblick:

1 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat zum Wochenausklang stärker tendiert. Experten verwiesen am Freitag auf einen schwächeren Yen, der Exportwerte stützt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,9 Prozent höher bei 21.575 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1614 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel dagegen um 0,7 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1371 Dollar bewertet, faktisch unverändert zum späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,68 Yen gehandelt nach 111,37 Yen in den USA.

2 - Vorgaben aus den USA

An den US-Aktienmärkten haben der ergebnislos beendete Atom-Gipfel in Vietnam und maue Firmenbilanzen am Donnerstag auf die Stimmung gedrückt. Zudem schwanden an den Börsen die Hoffnungen auf eine rasche Einigung im Handelskonflikt mit China. Für einen Lichtblick ...

