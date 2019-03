Am Donnerstag veröffentlichte SAP den integrierten Bericht für das Geschäftsjahr 2018. SAP erläutert, was es damit auf sich hat: Diese Publikation stellt laut SAP "unsere wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Leistung für das Geschäftsjahr in einem integrierten Bericht dar". Bereits ein schneller Blick auf die im Bericht enthaltenen Finanzdaten zeigt, dass bei SAP insbesondere das Geschäft mit der Cloud ("Cloud Subskriptionen und Support") boomt. Je nach Rechnungslegungsstandard ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...