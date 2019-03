Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Alibaba Group Holding -0,84% auf 183,03, davor 7 Tage im Plus (11,09% Zuwachs von 166,15 auf 184,58), Altaba -0,19% auf 74,59, davor 7 Tage im Plus (10,12% Zuwachs von 67,86 auf 74,73), Ströer -0,57% auf 52,15, davor 5 Tage im Plus (5,03% Zuwachs von 49,94 auf 52,45), Baumot Group -4,9% auf 1,631, davor 5 Tage im Plus (17,47% Zuwachs von 1,46 auf 1,71), Intel -0,53% auf 52,96, davor 5 Tage im Plus (3,6% Zuwachs von 51,39 auf 53,24), Barrick Gold +1,12% auf 12,64, davor 5 Tage im Minus (-9,16% Verlust von 13,76 auf 12,5), Duerr +7,6% auf 35,94, davor 5 Tage im Minus (-5,36% Verlust von 35,29 auf 33,4), FACC +0,29% auf 13,82, davor 5 Tage im Minus (-6% Verlust von 14,66 auf 13,78), Exxon -0,55% auf 79,03, davor 4 Tage im Plus (2,12% Zuwachs von 77,82 ...

