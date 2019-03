US-Präsident Donald Trump hat Nordkoreas Machthaber Kim im Fall des nach Haft in Nordkorea verstorbenen US-Bürger Otto Warmbier verteidigt - und damit heftige Reaktionen ausgelöst.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Verteidigung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un im Fall des verstorbenen US-Studenten Otto Warmbier Empörung ausgelöst. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Abgeordnetenhaus, der Demokrat Adam Schiff, nannte die Äußerungen des republikanischen Präsidenten am Donnerstagabend "abscheulich".

Trump hatte nach seinem Gipfel mit Kim in Hanoi gesagt, er gehe davon aus, dass der nordkoreanische Machthaber nichts von der Inhaftierung Warmbiers in dem Land gewusst habe. Warmbier war nach knapp eineinhalb Jahren Haft in Nordkorea schwer gezeichnet in die USA zurückgekehrt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...