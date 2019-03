Roche erhält weitere US-Zulassung für Brustkrebs-Arznei HerceptinVZ Holding AG: Zufriedenstellendes Ergebnis in schwierigem Umfeld Das US-Unternehmen Versum Materials will sich nicht feindlich übernehmen lassen Aurubis - ex Div 1,55 EUR Rheinmetall - 2018 Umsatz 6,148 Mrd (Prog 6,15) , ber EBIT 492 Mio (GG 400 VJ) op Marge 8% (GG 6,8% VJ) Sixt verschmilzt Autovermietung und Carsharing Serviceware SE mit Rekordumsatz in 2017/2018 - Bereinigtes EBIT bei 4,1 Mio. Euro Tui gliedert Hotelgeschäft um - Kette Tui Blue soll Flagschiff werden, FAZ Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt ...

