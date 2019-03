Der deutsche Leitindex hat seine nur zweitägige Konsolidierung beendet - obwohl es kaum Kaufanreize und im Gegenzug mehrere Warnhinweise gibt.

Der deutsche Leitindex ist nicht zu stoppen: Nach nur zwei Tagen Konsolidierung erreicht das deutsche Börsenbarometer mit 11. 601 Punkten ein neues Jahreshoch. Aktuell notiert der Dax bei 11.589 Punkten, ein Plus von 0,6 Prozent.

Bereits am gestrigen Donnerstag schloss der Dax, nachdem er den großen Teil des Tages im Minus gelegen hatte, 0,3 Prozent höher bei 11.515 Punkten. Das bisherige Jahreshoch hatte der Index am Dienstag mit 11.577 Punkten markiert, es war damals das sechste Jahreshoch in Folge.

Gründe für das neue Jahreshoch gibt es nicht, zumal die Schwankungsbreite der Frankfurter Benchmark relativ gering ist. "Insgesamt fehlen derzeit die Kaufanreize ein wenig", meinen auch die Analysten der Helaba.

Im Gegenteil: Die Hoffnungen, einen möglichen Deal zwischen den USA und China um den Handelsstreit zu beenden, sind eher gesunken. Der US-Handelsbeauftrage Robert Lighthizer meint, dass eine Vereinbarung mit China nicht unmittelbar bevorstehe. Und laut US-Präsident Trump glaubt, "die Verhandlungen könnten noch platzen".

Auch beim anderen Thema, dem Brexit, gibt es kaum neue Erkenntnisse - auch wenn der EU-Brexit-Chefunterhändler Barnier davon sprach, dass eine Verlängerung der Verhandlungsperiode möglich sei, die Frage wäre nur wofür?

Auf der anderen Seite gibt es aber Warnhinweise: Nach einer Überprüfung der Analysten der Düsseldorfer Bank HSBC haben den aktuellen Aufschwung der vergangenen Wochen nur ein Teil der Aktien aus den Auswahlindizes Dax, MDax und SDax mitgemacht. "Von einem breiten Aufschwung kann also unverändert nicht gesprochen werden, vielmehr stehen die Kennziffern für eine ,bearishe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...