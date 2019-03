Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Aurelius 2.16% Dino1887 (XXXDIVXX): Das einstige Sorgenkind und Portfolioschwergewicht Aurelius hat sich mittlerweile wieder deutlich erholt und notiert im Plus. Nach dem Kauf bei rd. 39€ sackte die Aktie auf Marke von 30€ ab und notiert mittlerweile wieder über 40€. (01.03. 09:33) >> mehr comments zu Aurelius: www.boerse-social.com/launch/aktie/aurelius Warimpex 0.68% Fuchs (PROFIT): Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG and Raiffeisen-Leasing Gesellschaft m.b.H ....

Den vollständigen Artikel lesen ...