Warimpex und Raiffeisen-Leasing haben das Hotel Dvorák im tschechischen Karlsbad an einen internationalen Privatinvestor verkauft. Das Closing fand am 27. Februar statt. Über den Preis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart. Das 4-Sterne Hotel Dvorák besteht aus sechs historischen Häusern und befindet sich direkt am Teplá Fluss unweit der Trinkkolonnaden von Karlsbad, wo die heilenden Mineralquellen entspringen. Die Immobilie mit 126 Zimmern und Suiten wurde 1990 von Warimpex eröffnet und in den Jahren 2003 und 2004 erweitert. Das Herzstück des Hotels ist der hauseigene Kur- und Wellnessbereich mit individuellen Angeboten und Behandlungen.

