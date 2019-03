Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

360-Grad-Markteinblick - Erfolgsfaktor für Großunternehmen(press1) - 1. März 2019 - View2Market liefert Markttransparenz fürMarketing und VertriebGroße IT-Unternehmen, die neue Märkte erschließen oder ihren Marktanteilvergrößern möchten, erhalten mit dem modular aufgebauten Tool View2MarketEnterprise exakt die Unterstützung, die Marketing und Vertrieb benötigen.Das vom Waghäuseler Informationsdienstleister ama entwickelte, webbasierteWerkzeug eignet sich für eine umfassende Vertriebsunterstützung. Esliefert zum einen das für die Vermarktung innovativer IT-Produktenotwendige Marktwissen. Zum anderen unterstützt es aktiv wesentlicheVertriebsaufgaben, wie Leadgenerierung, Lead-Qualifizierung undTerminvereinbarung.Waghäusel, den 28.2.2019Zunehmende Unsicherheit der Entscheider in Anwenderunternehmen zwingt IT-Anbieter zum massiven Umdenken. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten,müssen sie sich weit intensiver als bisher mit ihren Zielmärktenauseinandersetzen. Benötigt wird umfassendes Wissen. Sowohl über dieaktuellen Marktstrukturen als auch über die konkreten Anforderungen undErwartungen der Entscheider in den Unternehmen.Verändertes Kundenverhalten zwingt IT-Anbieter zu mehr MarktnäheAxel Hegel, Geschäftsführer der ama, sieht die Anbieter im IT-Markt inZugzwang: "Die Beschaffung marktrelevanter Informationen dürfteinsbesondere für große IT-Unternehmen eine Herausforderung sein." Diesträfe insbesondere auf Unternehmen mit einer umfangreichen und komplexenProdukt- und Service-Palette zu. Insbesondere Channel-Manager in einerMulti-Channel-Vertriebsorganisation sollten, wie unabhängige Analysten,stets einen Überblick über den Gesamtmarkt haben.Die Antwort auf die Frage, woher denn die benötigten aktuellenMarktinformationen für Marktstrategie, Vertriebssteuerung oder auchVertriebsunterstützung kommen sollen, gibt ama mit View2Market. Mit diesemwebbasierten, modular aufgebauten und damit flexibel nutzbarenMarktanalyse- und Vertriebstool lassen sich nicht nur differenzierte,tiefgehende Marktanalysen durchführen. Auch das im eigenen CRM-Systemvorhandene Kundenwissen lässt sich mit diesem Instrument systematischanreichern. Etwa um Vertriebskampagnen und Direktkontakte gezieltvorbereiten und umsetzen zu können.Vertriebstool liefert umfassende Einblicke in ZielmärkteAxel Hegel: "Die auf den Informationsbedarf großer IT-Unternehmenabgestimmte Enterprise-Version von View2Market ermöglicht den benötigten,umfassenden Blick auf die Zielmärkte." Möglich werde dies durch einenDirektzugriff auf die gesamte ama-Database mit Profilen von rund 41.000Unternehmens-Standorten sowie rund 1,1 Mio. ITK-Produktinformationen zueingesetzten Hard- und Softwarekomponenten. Zudem biete das Tool fürstatistische Auswertungen der aktuellen Marktstrukturen die erforderlichehohe Flexibilität. Etwa für Potenzial- und Wettbewerbsanalysen.Hegel: "Für weiterführende Potenzial-Analysen ist das optional buchbareModul "ITK-Struktur" verfügbar." Es liefere - neben den vollständigenUnternehmensprofilen - bis auf personenbezogene Daten - alle verfügbarenInformationen über die ITK-Ausstattung. Selbst Angaben über gehosteteSysteme mit Angabe zu den externen Standorten bzw. Hosting-Dienstleisternsind vorhanden. Und dies zu fast allen in der ama-Database vorhandenenStandorten.Aktive Vertriebsunterstützung inklusiveMit dem ebenfalls zubuchbaren Modul "Kontakte" ist der Vertrieb in derLage, das vom Marketing identifizierte Potenzial aktiv und mit klaremFokus auszuschöpfen. Hegel erläutert: "Alle für eine professionelleVerkaufs- und Gesprächsvorbereitung erforderlichen Informationen sind -dank Vorabaktivierung - auf Knopfdruck abrufbar." Mit diesemHintergrundwissen sei eine gezielte Kundenansprache bis hin zur konkretenKontaktaufnahme möglich.Eine erhebliche Entlastung von zeit- und kostenträchtigenRoutinetätigkeiten verspricht der Einsatz der "ama LeadBox" - das dritteZusatzmodul im Baukasten von View2Market Enterprise. "Unterstützt wirdsowohl das Lead-Management als auch das Lead-Scoring." Wobei die LeadBoxeingestellte "Roh-Leads" automatisch einliest und diese mit den bereitsvorhandenen Unternehmensprofilen in der ama-Database abgleicht. "Auf dieseWeise wird das eigene Vertriebs- oder Marketing-Team von sonst anfallendenRoutinetätigkeiten entlastet und das Lead ist sofort mit einem ITK-Firmenprofil ausgestattet", so Hegel.Wenn wichtige Kundeninformation fehlen - Call-By-Click spart ZeitObwohl die einem Lead zugeordneten Profile aus der ama-Database bereitsviele Details über das jeweilige Unternehmen enthalten, könnten dennochwichtige, vertriebsrelevante Fakten zum Kunden fehlen. Wie etwa dieaktuelle Kaufbereitschaft, das verfügbare Budget oder der zuständigeAnsprechpartner für das zu verkaufende Produkt oder die anzubietendeDienstleistung.In diesem Fall lässt sich über die Call-By-Click-Funktion, quasi aufKnopfdruck, das Research-Team von ama beauftragen, jeweils alsEinzelrecherche. Dieses übernimmt dann weitere telefonische Recherchen -bis hin zur Vereinbarung eines Vor-Ort-Termins. Das eigene Vertriebsteamwird via Alert informiert, sobald die auf diese Weise angereicherten Leadsals Sales-Ready-Leads zur Verfügung stehen.Zum Unternehmenama ist ein in Deutschland führender Dienstleister für ITK-Informationen -Profildaten zur installierten ITK-Infrastruktur von rund 41.000Anwenderunternehmen und Behörden. Die kontinuierlich mittelsDirekterhebung aktualisierten Firmenprofile bilden die Grundlage fürthemenspezifische Marktanalysen.Mehr zu View2Market gibt es auf der Website . Ein Demo-Zugang kann hierangefordert werden.Video: https://www.youtube.com/watch?v=jyjXgakZT-Aama, der Spezialist für Database-Marketing, erhebt seit 1988 die IT-Strukturen in Anwenderunternehmen. Dabei entstand eine Basis von 41.000Firmenprofilen. Die von IT-Anbietern genutzten ama-Firmenprofile enthaltendetaillierte Informationen rund um die eingesetzte Hard- und Software vonAnwenderunternehmen, die für Marketing und Vertrieb besonders relevantsind. Gleichzeitig versteht sich ama als Partner für themenspezifischeLeadgenerierung und Terminvereinbarung.Firmenkontaktama Adress- u. Zeitschriftenverlag GmbHAxel HegelSperberstr. 468753 Waghäusel07254-9596-112mailto:a.hegel@ama-adress.dehttp://www.ama-adress.dePressekontaktama Adress- u. Zeitschriftenverlag GmbHAxel HegelSperberstr. 468753 Waghäusel07254-9596-112mailto:pr@ama-adress.dehttp://www.ama-adress.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.ADENION_1551432899.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* View2Market Dashboard (jpg, 877 KByte)Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2019 04:50 ET (09:50 GMT)