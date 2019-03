Wallisellen (ots) -



Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), der globale

Industrieversicherer der Allianz Gruppe, ernennt Hans-Jörg Mauthe zum

Deutschland-Chef des Allianz Industrieversicherers Allianz Global

Corporate & Specialty AG (AGCS). Als CEO Germany & CE ist er ab dem

1. April neben dem deutschen Markt auch für die AGCS-Aktivitäten in

Österreich, der Schweiz und Osteuropa verantwortlich.



Hans-Jörg Mauthe (56) hat seit mehr als 13 Jahren - zunächst als

Head of Liability (seit 2005) und später als Chef des Market

Management (seit 2011) - die Entwicklung in der CEE-Region

massgeblich mitgeprägt. Seit 2012 war er als Stellvertreter der

jeweiligen CEO's zudem schon sehr stark in die operative Führung der

Region eingebunden. Hans-Jörg Mauthe startete bei der Allianz 1990

nach seinem Studium als Trainee in Frankfurt und arbeitete danach

zunächst als Underwriter im Haftpflicht-Bereich. Erste

Führungsaufgaben übernahm er 1997 als Teamleiter in München, unter

anderem zuständig für den Aufbau des Industrie Haftpflichtgeschäfts

in Osteuropa und Asien. Ab 2000 leitete er dann den Bereich Firmen

Haftpflicht, Vermögenschadenhaftpflicht und D&O erneut bei der

Allianz in Frankfurt.



AGCS CEO Chris Fischer Hirs sagt: "Die CEE-Region ist der

Grundstein, auf dem die AGCS aufgebaut wurde, und verdient eine

engagierte Führung, die sich ausschliesslich auf diese wichtige

Region konzentriert. Deshalb freue ich mich, dass Hans-Jörg Mauthe,

der diese Region besser als jeder andere kennt, die Rolle des

Regional CEO übernimmt. Mit seinem breiten Know how im

Industrieversicherungsgeschäft, seiner umfangreichen

Vertriebserfahrung und seinen ausgezeichneten Kontakten zu unseren

Kunden und Brokern wird er den Erfolg in der CEE-Region weiter

vorantreiben und die führende Marktposition der AGCS festigen."



Hans-Jörg Mauthe sagt: "Central & Eastern Europe ist eine wichtige

Region, die seit vielen Jahren meine berufliche Heimat bei der AGCS

ist. Nach Jahren als stellvertretender CEO freue ich mich nun, die

Region zu führen und gemeinsam mit meinen Kollegen unsere Kunden und

Makler in der Region und international zu unterstützen."



Die CEE-Region macht einen wichtigen Teil des globalen Geschäfts

der AGCS aus. Von CEE aus bedient die AGCS eine große Anzahl von

multinationalen und spezialisierten Kunden, darunter 90% aller

DAX-30-Unternehmen. Die Region trägt über 15% (1.236 Milliarden Euro)

zum weltweiten Umsatz der AGCS bei (2018 insgesamt 8,2 Milliarden

Euro).



Persönlicher Hintergrund: Hans-Jörg Mauthe hat einen Abschluss in

Verwaltungswissenschaften. Er studierte an der Universität Konstanz.

Der Vater von drei Töchtern lebt mit seiner Familie in der Nähe von

München. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport und ist ein

leidenschaftlicher Skifahrer.



