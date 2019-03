++ EU-Mitgliedsländer werden voraussichtlich in zwei Wochen ihre Geldwäsche-Liste ablegen ++ DE30 erreicht neues Jahreshoch ++ BMW und Daimler unterzeichnen Absichtserklärung zur Technologieentwicklung ++ Die Aktien in Asien konnten heute dank mehr Handelsoptimismus steigen. In China wurden starke Zuwächse festgestellt, nachdem bekannt wurde, dass der US-Finanzdienstleister MSCI den chinesischen Anteil in seinen globalen Indizes deutlich erhöhen will. Daraufhin eröffneten die europäischen Aktienmärkte höher. In ganz Europa wurden Gewinne erzielt, wobei deutsche und polnische Aktien in den ersten Handelsminuten die stärkste Outperformance erzielten. Unternehmen für persönliche Gebrauchsgüter und Automobilhersteller gehörten zu den führenden Unternehmen, während die Aktien im Telekommunikationsbereich am meisten zurückblieben. Der DE30 konnte schließlich die 11.560 Punkte-Marke überschreiten und sich weiter von der kürzlich gebrochenen Abwärtstrendlinie entfernen. Der deutsche Leitindex notiert auf seinem Jahreshoch und könnte in den kommenden Tagen auf das 4-Monatshoch um die 11.682 Punkte steigen. Die Widerstandszone über der 11.800 Punkte-Marke könnte für die Bullen als die erste wichtige Stufe angesehen werden, während ...

