London (awp/awp/sda/reu) - Die Londoner Börse LSE wappnet sich für den Brexit und drückt auf die Kostenbremse. 250 Jobs oder fünf Prozent der Stellen sollen gestrichen werden, kündigte die London Stock Exchange (LSE) am Freitag an. Dadurch will die Börse jährlich 30 Millionen Pfund (35 Millionen Euro) einsparen, wird ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...