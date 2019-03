Der japanische Tech-Konzern Keyence, verdient mit Sensoren und Robotik prächtig, Einhell bohrt den Umsatz auf und HeidelbergCement profitiert vom Bauboom. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Keyence - Cash für Rückkäufe und höhere Dividenden

Die industrielle Fertigung wird immer datenintensiver. Fabriken benötigen daher mehr Sensoren und Bildverarbeitungssysteme, um Daten zu sammeln. Internet der Dinge, künstliche Intelligenz, Robotik und industrielle Automatisierung sind die zentralen Treiber für den japanischen Konzern Keyence.

Die Produktpalette des 1974 von Takemitsu Takizaki in Osaka gegründeten Unternehmens umfasst Bildverarbeitungssysteme, Codeleser, Lasermarkiersysteme, Messsysteme, Mikroskope, Sensoren und Antistatikgeräte.Gemessen an der Gewinnbewertung, ist die Aktie kein Schnäppchen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis übersteigt 30. Die optisch hohe Bewertung relativiert sich aber mit einem Blick auf die Ertragsstärke und die Bilanzqualität.

Die Japaner wachsen seit zehn Jahren um durchschnittlich 14 Prozent pro Jahr, der operative Gewinn legte um jährlich 17 Prozent zu. Die Nettoertragsmarge erreicht inzwischen fast 40 Prozent. In der Kasse des schuldenfreien Unternehmens schlummern umgerechnet 6,7 Milliarden Euro Barreserven. Das ist mehr als die Hälfte der gesamten Aktiva, die sich nahezu komplett aus Eigenmitteln finanzieren. So gesehen besteht Hoffnung, dass überschüssiges Kapital nicht weiter ungenutzt auf der Bilanz liegt, sondern über Aktienrückkäufe und höhere Dividenden an die Aktionäre fließt. Zuletzt wurden gerade sechs Prozent vom Nettogewinn an die Aktionäre ausgeschüttet. Größter Einzelaktionär ist der Unternehmensgründer. Takizaki kontrolliert 22,75 Prozent des Aktienkapitals mit einem aktuellen Marktwert von 14,6 Milliarden Euro.

Aktientipp 2: Einhell - Nicht nur für Heimwerker

Einhell ist Spezialist für Heimwerker- und Gartengeräte, vom Akkuschrauber bis zum Kompressor, von elektronischen Reinigungsgeräten bis zum Rasenmäher. Der Konzern produziert nicht selbst, das wäre kostenintensiv und könnte im Fall einer schwachen Konjunktur zu schweren Rückschlägen führen.

Das Clevere am Geschäftsmodell von Einhell ist, dass sich die Niederbayern (aus Landau an der Isar) auf die lukrativen Seiten des Geschäfts konzentrieren: auf die Zusammenstellung möglichst erfolgreicher Produkte, deren günstige Beschaffung, Qualitätssicherung und effizienten Vertrieb. Dabei haben sie es geschafft, Einhell im Do-it-yourself-Bereich als Marke zwischen den Großanbietern (Bosch, Black & Decker) und den vielen No-Name-Produkten zu platzieren.

Erfolgreich ist Einhell mit einer neuen Produktlinie, bei der der gleiche Akku jeweils in vielen Einzelgeräten eingesetzt werden kann. Der Anteil dieser Akkugeräte legte im vergangenen Jahr stark zu. Das Geschäft dürfte dazu beitragen, dass Einhell 2019 erstmals rund 600 Millionen Euro Umsatz erzielt. Enttäuschend verlief bisher der Einstieg in den großen US-Markt. Es gibt nur eine kleine Vertretung, der Umsatz ist minimal. Ein Grund dürfte die Beschaffungsstrategie sein. Einhell kauft seine Geräte durchweg von chinesischen Herstellern, ein Handicap im Handelsstreit zwischen China und den USA. Dafür besteht Nachholpotenzial, wenn es zu einer Einigung zwischen beiden Ländern kommen sollte. Einhell-Aktien sind ein Spezialinvestment, das bei Kursen zwischen 50 und 60 Euro günstige Einstiegsmöglichkeiten bietet.

Aktientipp 3: Stora Enso - Gewinne aus eigenen Wäldern

Aktien des Papierspezialisten Stora Enso haben in den vergangenen Monaten kräftig an Wert verloren, weil Kosten für Vorprodukte wie Holzfasern stärker zu Buche schlugen als erwartet. Nach Sparmaßnahmen bei Sägemühlen in Schweden und der Schließung eines Papierwerks in Finnland dürften die Gewinne vorerst noch rückläufig bleiben, im Laufe des Jahres aber wieder anziehen. Für strategische Investoren macht das die Aktie interessant.

Die Metamorphose von Stora Enso ist in vollem Gange. Jedes Produkt, das heute aus einem fossilen Rohstoff gemacht werde, könne in Zukunft aus einem Baum hergestellt werden - so das plakative Motto der Finnen. Umgesetzt wird das vor allem in der jungen Sparte Biomaterialien (Fasern für Windeln, Zusätze ...

