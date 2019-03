Zum Februar-Ultimo sind noch Good News von Marinomed gekommen. Die Greenshoe-Option aus dem Börsegang über 39.000 Aktien wurde zum Angebotspreis von 75 Euro je Aktie vollständig ausgeübt. Das ist nicht selbstverständlich. Und: Von der Erste Group" die die Funktion des Stabilisierungsmanagers übernommen hat, wurden seit der Erstnotiz der Marinomed-Aktien am 1. Februar 2019 keine Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt. Nach Ausübung der Greenshoe-Option und vorbehaltlich der für kommende Woche geplanten Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch beläuft sich das Grundkapital auf EUR 1.469.772, eingeteilt in 1.469.772 stimmberechtigte Aktien, und der Streubesitz auf rund 39 %. CFO Pascal Schmidt wird Marinomed am 18.3. bei ...

