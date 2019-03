LVMH - Luxus boomt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Rihanna startet mit einem eigenen Modelabel bei Louis-Vuitton. Unter dem Label sind neben Männer, Frauen- und Kinder auch Schuhe, Brillen, Leder- und Sportartikel geplant. Wann die ersten Shirts, Taschen und Uhren im Laden zu kaufen sind ist noch offen. Die Sängerin hätte sich jedoch kaum einen besseren Partner aussuchen können. Während in vielen Branchen der Handelskonflikt zwischen China und USA bereits Spuren hinterlässt und das Wachstum in China nachlässt, erlöste der Luxusgüterhersteller LVMH im Jahr 2018 einen Rekordumsatz. LVM braucht noch nicht einmal Outlett-Läden um die Restware mit hohen Discounts loszuwerden. Die Anleger quittierten dies bereits mit steigenden Aktienkursen. Die Aktie von LVMH zählt in diesem Jahr zu den stärksten Werten im EuroStoxx 50 Index. Über 17 Prozent legte das Papier seit Jahresbeginn zu und nähert sich dem Allzeithoch. Nach Angaben von Thomson Reuters sieht ein großer Teil der Analysten mittelfristig weiterhin Spielraum nach oben.

LVMH entstand 1987 durch den Zusammenschluss von Louis Vuitton und Moet Hennessy und bietet seither Wein und Spirituosen, Mode und Lederwaren, Parfum sowie Uhren und Schmuck im Luxussegment an. Zu den größten Marken zählen Moet & Chandon, Dom Perignon, Chateau d'Yquem, Dior, Bvlgari und Hublot. Ende vergangenen Jahres gab LVMH bekannt die Hotelkette Belmond kaufen zu wollen. Das Geschäft mit Luxusartikeln brummt. So stieg der Umsatz von LVMH im vergangenen Jahr um rund zehn Prozent auf 46,8 Mrd. und der Gewinn gar um 21 Prozent auf 10 Mrd. Euro. Bei der Vorlage der Zahlen gab sich LVMH-Chef Bernard Arnault weiter vorsichtig optimistisch für 2019. "Im Jahr 2019 wird LVMH seine starke Innovationsdynamik, gezielte Investitionen, die Tradition und Moderne, langfristige Vision und Reaktionsfähigkeit, Unternehmergeist und Verantwortungsbewusstsein verbinden, fortsetzen. In einem nach wie vor unsicheren Umfeld können wir auf die Attraktivität unserer Marken und die Agilität unserer Teams zählen, um auch 2019 unsere Führungsrolle im Bereich der hochwertigen Produkte zu stärken." Die meisten Experten sehen noch starkes Wachstumspotenzial. In Asien steigt die Mittelschicht rapide an Zudem leisten sich die Millenials gern Produkte im höheren Preissegment. Wer ein iPhone für 800 bis 1.000 Euro kauft, gönnt sich schließlich auch eine Handtasche für einen vergleichbaren Preis. Analysten zeigen sich daher mittelfristig optimistisch. Mit einem KGV von 21,1 und einer Dividendenrendite von 2,3 Prozent ist die Aktie allerdings kein Schnäppchen. Sollte das Wachstum am chinesischen und US-Markt spürbar nachlassen, könnte die Aktie unter Druck geraten.

LVMH



Widerstände: 313/353,70 EUR

Unterstützungen: 272,20/280,00/289,80/300,60 EUR

Die Aktie von LVMH bildet langfristig einen Aufwärtstrend. Im vierten Quartal 2018 war das Papier kurzfristig in einer Konsolidierungsphase. Dabei sackte die Aktie in den Seitwärtstrend des ersten Quartals 2018 (240/250 EUR). Ende Januar 2019 drehte die LVMH-Aktie jedoch nach oben und durchbrach die Widerstandsmarke bei EUR 260. Kurz darauf schob sich das Papier über EUR 280 und ist nun nur noch wenige Euro vom Allzeithoch entfernt. Unterstützung findet die Aktie zwischen 289,80 und 300,60 Euro. Solange diese Zone nicht unterschritten wird, ist der Aufwärtstrend zunächst intakt. Bei einem Ausbruch über das Allzeithoch sind mittelfristig gar 353,70 Euro (161,8-Retracementlinie) möglich. Kippt das Wertpapier jedoch unter die Unterstützungszone muss mit einer Konsolidierung bis EUR 272,20 gerechnet werden.

LVMH in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.01.2018 - 01.03.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

LVMH in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2014 - 22.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von LVMH für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Euro Cap in Euro

finaler Bewertungstag LVMH HX375W 564,09 220,00 600,00 20.09.2019 LVMH HX3768 661,35 240,00 700,00 21.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.03.2019; 10:34 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open Bull End auf die Aktie von LVMH für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro K.o Barriere/Stopp-Loss in Euro

Hebel

finaler Bewertungstag LVMH HX7QZX 3,10 280,612964 11,00 Open End LVMH HX77SX 5,98 250,921308 5,21 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.03.2019; 10:43 Uhr

Turbo Open End Bear auf die Aktie von LVMH für Spekulationen, dass sich die Aktie aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro K.o Barriere/Stopp-Loss in Euro

Hebel

finaler Bewertungstag LVMH HX1JLM 1,83 326,800578 17,13 Open End LVMH HX23WQ 5,13 360,335853 6,06 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.03.2019; 10:43 Uhr

