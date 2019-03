Der Sharingdienst Coup baut seine Elektroroller-Flotte in Berlin, Madrid und Paris weiter aus. Chef Bernd Schmaul will künftig noch jüngere Fahrer ansprechen - und setzt auf eine gute Beziehung zu den Städten.

WirtschaftsWoche: Herr Schmaul, Sie vermarkten Ihr Unternehmen als "Premium-Lifestyle-Marke". Ist Coup nur etwas für Hipster?Nein, unser Angebot richtet sich an alle, die flexibel von A nach B fahren und dabei Spaß haben wollen. Ab 1. April kann man sich bei uns sogar schon mit 18 Jahren registrieren, bisher musste man mindestens 21 sein. Voraussetzung ist natürlich immer ein Führerschein der Klasse B oder AM.

Was ist daran Premium?Die Elektroroller. Die haben eine gute Qualität und einen tiefen Schwerpunkt, beschleunigen gut und lassen sich intuitiv steuern.

Und was hat das mit Lebensstil zu tun?Wir tauschen uns eng mit unserer Community aus, bieten zum Beispiel Fahrschultrainings und geführte Stadttouren an. Außerdem wollen wir wissen, was unsere Nutzer denken, um den Service und unsere App zu verbessern. Dieses Gesamtpaket macht unsere Marke aus.

Sie sind ja nicht der einzige Anbieter sogenannter neuer Mobilitätsangebote. Es gibt etliche Start-ups mit Leihfahrrädern, bald kommen etwa noch elektrische Miniroller dazu. Verstopft ...

