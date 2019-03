Die Alibaba-Aktie ist in diesem Jahr einer der absoluten Highflyer an den internationalen Börsen. Bis zum heutigen Tag konnte der Titel mehr als 30 Prozent an Wert hinzugewinnen und wird dabei nun die achte Woche mit Kursgewinnen abschließen. Nur im Februar gab es eine Woche mit leichten Kursverlusten. Die Aktie läuft nun in ein Widerstandsband zwischen 163,07 und 167,57 Euro hinein, das bei einer erfolgreichen Überwindung den Weg bis zu den bisherigen Höchstständen bei 177,82 und 181,65 Euro ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...