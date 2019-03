Nasdaq-100 - Noch ein Hoch zum Wochenausklang?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index ließ einer ersten Konsolidierungswelle in den vergangenen Tagen wie erwartet eine zweite folgen. Diese erreichte den Support bei 7.050 Punkten. Es folgte eine Erholung, die im gestrigen Handel aber klar am kurzfristigen Abwärtstrend im Stundenchart und der Hürde bei 7.125 Punkten scheiterte. Anschließend konsolidierte der Index, verteidigte aber den EMA50.

Die Vorbörse deutet für den Freitagshandel einen positiven Start an. Die Abwärtstrendlinie dürfte per Upgap überschritten werden. Dadurch aktiviert sich ein Kursziel bei 7.159 Punkten. Dort muss sich in der Folge entscheiden, ob die Käufer noch ausreichend Kraft besitzen, auch den Tageschartwiderstand bei 7.206 Punkten anzusteuern oder der Index bereits zuvor wieder nach unten abdreht. Ein Unterstützungsbereich um 7.090 Punkten wird durch den EMA50 im Stundenchart untermauert. Sollte dieser im heutigen Handel unterboten werden, drohen Abgaben auf 7.074 und darunter 7.050 Punkte. Letztere Marke hat inzwischen durch eine mehrfach bestätigte Aufwärtstrendvariante an Bedeutung gewonnen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.02.2019 - 28.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 27.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5TNX 13,83 5.580 4,54 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5CHU 11,20 5.880 5,61 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.03.2019; 14:44 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5DA5 6,10 7.840 10,36 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5KV7 9,96 8.280 6,31 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 01.03.2019; 14:46 Uhr

