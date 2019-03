Am 27.02 gab es im Chartbild der Anheuser-Busch Aktie einen Chartjump nach oben. Am selben Tag wurde ein Kaufsignal durch die Schneidung der 38- Tagelinie mit der 100-Tagelinie angezeigt. Der Kurswert beträgt ca. 71 € und ist um 4 Prozent gestiegen. Das Verkaufssignal des MACD wurde heute Morgen bereits wieder abgelöst und spielt dem aktuellen Aufwärtstrend in die Hände. Heute wurde ein lokales Hoch errichtet, welches nun die 200-Tagelinie als Widerstand hat.

Der 4 Stundenchart machts deutlich!

