In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 1.03. 15:47: Amazon plant eine neue Verkaufsstrategie, die vielen Markenherstellern gar nicht gefallen dürfteAmazon wird als Vertriebs- und Werbeplattform für Online-Händler immer wichtiger. Auf der Plattform können Hersteller und Privatverkäufer ihre Produkte anbieten und bewerben ...>> Artikel lesen 1.03. 15:36: Der Konkurrenzdruck durch Aldi und Lidl zwingt Norma zum StrategiewechselLidl und Aldi bieten mittlerweile ein beachtliches und umfangreiches Sortiment an. Damit bringen die beiden die Konkurrenz mitunter ganz schön in Bedrängnis. So sieht sich nun auch N ...>> Artikel lesen 1.03. 14:35: Wie Wasserstoff die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...