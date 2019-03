Das starke Wachstum in den Hauptmärkten Nordamerika, Europa und China führte zu einem soliden Finanzergebnis mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von 648 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 10,6 %. Diese positive Entwicklung stand über alle Geschäftsbereiche hinweg auf breiter Basis, insbesondere Danfoss Power Solutions verzeichnete ein sehr starkes Jahr.

"Schon zum zweiten Mal in Folge hat Danfoss ein derart starkes Wachstum erzielt. Wir gewinnen weiterhin Marktanteile, aktuell ernten wir die Früchte unserer gezielten Arbeit in Form strategischer Wachstumsinitiativen und höherer Investitionen in führende Technologien. Zudem haben unsere Lösungen hohe Relevanz für mehrere globale Megatrends, darunter zunehmende Elektrifizierung, Urbanisierung sowie die Lösung der Herausforderungen des Klimawandels. Diese Trends erhöhen die Nachfrage nach intelligenteren, nachhaltigeren Lösungen, wodurch Danfoss relevanter denn je wird", erklärt Kim Fausing, President und CEO von Danfoss.

Signifikante Investitionen in neue Technologien

Danfoss hat seine hohen Investitionen in Wachstumsinitiativen und Digitalisierung fortgesetzt, um so die Entwicklung und Verbreitung ...

