In den vergangenen Tagen ist die Aktie von Borussia Dortmund relativ schwach gewesen. Innerhalb von zwei Wochen verlor das Papier fast 2,5 %, in einem Monat sogar mehr als 16 %. Warum? In zwei Wettbewerben schied die Borussia aus oder wird ausscheiden. Der DFB-Pokal-Wettbewerb kostet nur geringe Millionen-Einnahmen (bezogen auf die Möglichkeiten bei einem Weiterkommen). Die Champions-League-Saison könnte nach einer 0:3-Niederlage bei den Tottenham Hotspurs vorbei sein. Selbst wenn: Das Unternehmen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...