Die in Frankfurt und Wien gelistete Eyemaxx Real Estate AG hat sich mit der INP Management GmbH (INP) über den Verkauf einer Immobilie in Deutschland für Betreutes Wohnen geeinigt. Dabei konnte den Angaben zufolge "ein attraktiver Verkaufspreis" vereinbart werden. Die genaue Summe wurde nicht genannt. Die schriftliche Fixierung des Verkaufsvertrags soll in Kürze erfolgen. Das Objekt, zu dem 22 Einheiten für Betreutes Wohnen gehören, befindet sich auf einem rund 8.300 Quadratmeter großen Grundstück in Klein Lengden in Niedersachsen und ist an ein von Eyemaxx erstelltes Pflegeheim angeschlossen. Dieses war von Eyemaxx bereits 2016 an INP als Forward Sale veräußert worden. Darüber hinaus hat Eyemaxx, aufgrund der großen Nachfrage ...

