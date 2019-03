Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FACC: FACC am 1.3. -0,72%, Volumen 84% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 1.3. -0,46%, Volumen 49% normaler Tage , VER: Verbund am 1.3. -0,19%, Volumen 107% normaler Tage , POST: Österreichische Post am 1.3. 2,07%, Volumen 89% normaler Tage , VOE: voestalpine am 1.3. 2,13%, Volumen 91% normaler Tage , UQA: Uniqa am 1.3. 2,71%, Volumen 176% normaler Tage , ATX: +0,68% Aktie Symbol SK Perf. Uniqa UQA 8.900 2.71% voestalpine VOE 27.800 2.13% Österreichische Post POST 35.560 2.07% Verbund ...

