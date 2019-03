Algerien ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. 20 Jahre bliebt es dort größtenteils ruhig. Jetzt sorgt ausgerechnet der Garant der Stabilität für Unruhe.

Bissig waren die algerischen Karikaturisten schon immer. Mal hält ein General den Infusionsbeutel des schwerkranken Präsidenten, mal hebt ihn ein Militär im Rollstuhl hoch, damit der Präsident bei der Wahl seine Stimme abgeben kann und die Urne erreicht. Eines der häufigsten Motive ist aber: Der Präsident als Gespenst.

Schon lange hat sich Abdelaziz Bouteflika seinem Volk nicht mehr gezeigt. Und vor allem die jungen Menschen im Land haben genug von dem einstudierten Polit-Theater.

Seit Bouteflika Mitte des Monats angekündigt hat, bei der Präsidentschaftswahl am 18. April für eine fünfte Amtszeit kandidieren zu wollen, kommt es überall im Land zu Demonstrationen. Allein am vergangenen Wochenende waren Hunderttausende auf den Straßen. Sie forderten, dass Bouteflika nicht erneut antritt.

Am heutigen Freitag gingen allein in der Hauptstadt Algier Zehntausende auf die Straße. Die Menschen kamen nach dem Freitagsgebet zusammen und riefen "Auf Wiedersehen, Bouteflika" und "friedlich, friedlich". Einige trugen Rosen mit sich. "Schaut die algerischen Jugend an", sagte Hamdane Salim, ein 45-jähriger Angestellter im öffentlichen Dienst. "Alles, was sie wollen, ist ein fähiger Präsident, der mit den Menschen sprechen kann."

Die Polizei setzte nach Angaben von Augenzeugen Tränengas ein, um die Menschen auseinanderzutreiben. Die Proteste hatten vor einer Woche begonnen. Auch in anderen Städten gingen nach Angaben von Einwohnern Tausende Menschen auf die Straßen. Sie forderten von Bouteflika, dass er bei der Präsidentenwahl am 18. April nicht erneut antritt.

"Bouteflika soll sich zurückziehen, bevor es zu spät ist", sagt der 23-jährige Student Yassin aus Algier. ...

