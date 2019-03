Die Borussia Dortmund Aktie hatte seit dem Anfang des Monats Februar eine Abwärtsbewegung in Kauf nehmen müssen. Doch die Situation scheint wieder in Griff gekommen zu sein. Heute Nachmittag ist der Wert der Aktie um 2,5 % gestiegen und befindet sich nun bei 7,76 Euro. Die gleitenden Durchschnittslinien zeigen am 20.02 ein Verkaufssignal an. Der Kurs liegt über der 200-Tagelinie aber unter der 100- und der 38- Tagelinie. Seit dem letzten Verkaufssignal des MACD ist der Kurs gesunken. Da nun ein ... (Andreas Quirin)

