Das vergangene Jahr hat bei der BASF-Aktie zu Verlusten in Höhe von 34,3 Prozent geführt. Nur im Jahr der Finanzkrise 2008 musste der DAX-Titel größere Abschläge hinnehmen. Damals verlor die Aktie 45,6 Prozent an Wert, konnte im Folgejahr aber auch wieder 58,8 Prozent zulegen. Ein gutes Omen für 2019? Im Allgemeinen ist die Aktie über die Jahre gesehen eine stabile Anlage gewesen. So gab es seit 1998 dreizehn Jahre, in denen eine positive Rendite erzielt wurde und nur sieben Verlustjahre. Kombiniert ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...