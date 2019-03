Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FRE: Fresenius am 1.3. -1,21%, Volumen 87% normaler Tage , ANN: Vonovia SE am 1.3. -0,09%, Volumen 99% normaler Tage , DPW: Deutsche Post am 1.3. -0,07%, Volumen 78% normaler Tage , VOW3: Volkswagen Vz. am 1.3. 2,17%, Volumen 127% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 1.3. 2,21%, Volumen 203% normaler Tage , LHA: Lufthansa am 1.3. 2,32%, Volumen 108% normaler Tage , DAX: +0,75% Aktie Symbol SK Perf. Lufthansa LHA 22.970 2.32% Beiersdorf BEI 83.360 2.21% Volkswagen Vz. VOW3 154.180 2.17% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...