New York (awp/sda/dpa) - Der Onlinehandels-Gigant Amazon will laut einem Zeitungsbericht Dutzende neue Supermärkte in mehreren US-Grossstädten eröffnen. Die erste Filiale soll demnach bereits Ende des Jahres in der Westküstenmetropole Los Angeles aufgemacht werden. Für zwei weitere Geschäfte, die Anfang kommenden Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...