Das Bundesinnenministerium will die Drei-Jahres-Frist für die Überprüfung der Asylsuchenden verlängern. Die Frist soll aber nur für Asylentscheidungen aus bestimmten Jahren gelten.

Die Drei-Jahres-Frist für die Überprüfung des Schutzstatus anerkannter Flüchtlinge soll verlängert werden, um eine erneute Überlastung des zuständigen Bundesamts Bamf zu verhindern. Asylsuchende sollen zudem künftig im Regelfall 18 Monate in den großen Aufnahmeeinrichtungen bleiben.

Einen entsprechenden Gesetzentwurf leitete das Bundesinnenministerium am Freitag zur Abstimmung an die anderen Ressorts weiter, wie die Deutsche Presse-Agentur in Koalitionskreisen erfuhr. Die je nach Datum der Anerkennung auf vier bis fünf Jahre verlängerte Frist für die Prüfung soll nur für Asylentscheidungen aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 gelten.

Die Bundesregierung will so sicherstellen, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ...

