Der fulminante Jahresstart hält weiter an. EZB-Präsident Mario Draghi könnte dem Aktenindex mit neuen Bankenkrediten einen weiteren Schub verleihen.

Der Deutsche Aktienindex Dax wird an den Karnevalstagen aller Voraussicht nach in Schunkellaune bleiben. Denn bei den Dauerthemen Handelsstreit zwischen Washington und Peking sowie dem Brexit entspannt sich die Lage zusehends.

In der abgelaufenen Woche stieg der Dax vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen schon um 1,5 Prozent auf 11.660 Punkte - ein Viermonats-Hoch. Seit Jahresbeginn hat der Leitindex somit mehr als neun Prozent an Boden gut gemacht. Nun rücken die Zentralbanken in den Fokus, die ebenfalls für Flankenschutz sorgen könnten.

"Neben dem Brexit und dem Handelskonflikt dürften die Notenbanken für die Märkte ein Schlüsselthema werden", meint Robert Greil, Chefstratege der Privatbank Merck Finck. "Nach ihren zuletzt meist eher stützenden Tönen werden die Sitzungen der vier wichtigsten Notenbanken im März zeigen, wie ernst sie es meinen", ergänzt Greil.

Am Donnerstag dieser Woche könnte Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), den Börsen weiteren Schub verleihen. An den Aktienmärkten wird schon seit längerem spekuliert, dass die Euro-Wächter angesichts der Konjunkturabkühlung neue Langfristkredite ...

