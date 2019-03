China hat mit der Entwicklung des 6G-Mobilfunknetzes begonnen.

Während in der EU noch an der Einführung des Mobilfunknetzes der fünften Generation gearbeitet wird, bereitet sich China bereits auf die Entwicklung von 6G vor. Der Leiter einer 5G-Arbeitsgruppe des chinesischen Industrie- und Informations-Technologie-Ministeriums, Su Xing, kündigte in der staatseigenen Wirtschaftszeitung "Securities Times" an, dass die Volksrepublik in zwei Jahren ein entsprechendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt starten werde. Die Vorbereitungen für das Projekt seien angelaufen; Ziel sei es, im Jahr 2030 das 6G-Netz auf den Markt zu bringen. Laut des amerikanischen Technologie-Webdienstes

