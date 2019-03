Studien zur Ungleichheit sind populär, haben aber einen Makel: Es fehlt in Deutschland an validen Informationen über die Reichenhaushalte. Jetzt unternehmen Forscher einen neuen Anlauf.

Irgendwann im nächsten Jahr wird Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Termin haben, der wie gemacht ist für einen Sozialdemokraten. 2020 steht die Veröffentlichung des sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung an - eine perfekte Gelegenheit, um über das Wohlstandsgefälle im Land zu klagen. Soeben hat die Grundsatzabteilung von Heils Ministerium mit den Vorarbeiten für das rund 650 Seiten starke Sozialkompendium begonnen.

Allerdings stehen die Experten wie bei den Vorgängerberichten vor einem gravierenden Datenproblem. Zwar ist die Lebenslage einkommensschwacher Haushalte in Deutschland relativ gut erforscht und empirisch unterfüttert. Bei den besonders Wohlhabenden aber ist die Faktenlage dürftig.

"Der Superreiche ist für Verteilungsforscher in Deutschland wie eine Blackbox: Über das oberste Prozent in der Einkommens- und Vermögensskala wissen wir so gut wie nichts", sagt Carsten Schröder, Professor für Finanzwissenschaft und Sozialpolitik an der FU Berlin und Leiter des Bereichs "Angewandte Panelanalysen" beim Sozio-oekonomischen Panel (SOEP). Doch das könnte sich bald ändern.

Fallzahlen statistisch zu gering

Bisher stammen die kargen Informationen weitgehend aus drei Quellen. Erstens von der nur alle fünf Jahre erhobenen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe der Statistischen Landesämter. Zweitens aus zwei älteren Vermögensanalysen der Deutschen Bundesbank aus den Jahren 2010 und 2014. Und drittens vom jährlich fortgeschriebenen SOEP. Für das beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) angesiedelte Panel, die älteste und größte Haushaltsumfrage in Deutschland, fragen Interviewer zehn Vermögenskomponenten ab. Sie reichen von Betriebs-, Geld- und Immobilienvermögen über Bausparverträge bis hin zu teuren Fahrzeugen und Sammlungen.

Das Problem dabei: Unter den jährlich rund 30.000 befragten Teilnehmern gibt es nur wenige Personen mit einem Nettovermögen im zweistelligen Millionenbereich oder darüber. Wenn Sozialstatistiker für ihre Analysen eine Zufallsstichprobe ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit daher verschwindend gering, dass besonders wohlhabende Haushalte mit reinrutschen. "Die ...

