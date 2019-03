03.03.2019 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die moderate Aufwärtstendenz der globalen Leitindizes dauerte auch in der letzten Woche an. Der globale Weltaktienindex stieg in EUR um +0,5%, der globale Aktienindex der Schwellenländer legt um +0,1% zu. Die Performances seit Jahresbeginn in EUR sind +10,4% (entwickelte Märkte) bzw. +9,5% (Emerging Markets). Die US-Berichtssaison ist nahezu abgeschlossen. Nur mehr wenige wichtige Unternehmen werden ihre Ergebnisse demnächst veröffentlichen. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...